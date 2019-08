Ina universitad per il Grischun: Questa finamira duai vegnir scritta en il program da regenza. La furmaziun universitara en il chantun duai vegnir purschida en collavuraziun cun universitads dad auters chantuns. Il Grischun haja bunas premissas da daventar in lieu universitar u d'ina filiala d'ina universitad. Uschia vegn il president da la cumissiun Bruno Claus cità en la Südostschweiz am Wochenende. Claus è plinavant persvadì ch'in eventual lieu universitar en il Grischun na concurrenzeschia betg la Scol'auta per tecnica ed economia HTW a Cuira.

Il cuntrari, quai rinforzass la HTW.

Las propostas da la cumissiun furman la basa per il program da regenza futur. Quellas èn vegnidas elavuradas ensemen cun la regenza.

