Chantun - Fusiun en il sectur da psichiatria dal Grischun

La fundaziun da psichiatria per uffants e giuvenils (KJP) ed ils servetschs psichiatrics Grischun (PDGR) han suttascrit oz il contract per fusiunar sin il prim da schaner 2019. Cun quai duai dar in fundament solid per garantir ina purschida cumplaina per uffants e giuvenils en il chantun Grischun.