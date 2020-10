Ir cun il cudeschet sin banca, quai èn temps passads. Ozendi vegn pajà cun charta, via e-banking e telefonin u cun l’ura – e quai ha era consequenzas per las bancas en il Grischun.

Ina gronda stanza averta, davostiers ina teca cun in computer e da las varts differentas nischas cun pliras sutgas cumadaivlas per avair in discurs. Il nov costum da la banca chantunala a Glion fa plitost endament in café ch’ina banca tradiziunala cun spurtegls. Il 2017 era la filiala a Glion ina da las emprimas che ha midà cumparsa, oz vesan differentas filialas era d’autras bancas ora sumegliant.

S’adattar a la clientella

La raschun per la midada a bancas da cussegliaziun saja la clientella. Ella dovria pli pauc la banca per pajar quints u prender giu daners. Els dovrian la banca per la cussegliaziun, declera il manader da la banca Raiffeisen Cadi, Alfons Quinter.

La dumonda pertutgant finanzas en il mintgadi u il provediment da la vegliadetgna èn pli e pli impurtantas per la clientella.

Sumeglianta è la situaziun tar la banca chantunala, Credit Suisse e Raiffeisen.

Ina da las sulettas regiuns che n'ha anc betg mo in center da cussegliaziun è la banca Raiffeisen en l’Engiadina e Val Müstair. Ma els sajan vid ponderar co ed en tge furma ch’ins vul bajegiar enturn.

Be ditgital – NA

Per tut las bancas dumandadas e lur filialas en las regiuns èsi cler: Metter tut sin digitalisaziun na vegn betg en dumonda. Ins stoppia porscher uschè bain servetschs digitals sco era la cussegliaziun persunala. Pertge blers clients giavischian da s’entupar cun lur cussegliader e da betg far fatschenta via telefon. Perquai na pensan ils directurs betg ch’i dettia ils proxims onns naginas filialas pli en las regiuns.

