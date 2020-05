«Blers restaurants ed ustarias èn en regiuns turisticas nua ch'igl è per il mument stagiun bassa», di Marc Tischhauser, manader da Gastro Grischun. Uschia vegnan quellas ustarias anc cun in egl blau tras la crisa da corona. En la citad da Cuira ubain en las valladas dal sid è la situaziun in zic autra, ed er bars e clubs n'èn anc betg sur il culm.

Er saja fitg dependent da la grondezza dals manaschis, co ustarias pon ir tras la crisa. Insaquantas èn memia pitschnas per che quai rendia anc d'avrir cun las reglas da distanza l'ustaria. Servir be paucas maisas na tanschia magari betg per cuvrir ils custs da persunal.

Anc nagins concurs

Concurs n'haja quai dentant anc betg dà, dian ils uffizis da concurs da las regiuns dal Grischun dumandads. I saja dentant er anc memia baud per pudair dir quai. Quants gastronoms che stoppian causa corona serrar lur ustaria sa mussia lura l'atun.