Las mesiras rigurusas dal chantun da serrar glindesdi da mezdi tut las ustarias e bars hajan grevas consequenzas per la branscha, di Marc Tischhauser, manader da fatschenta da Gastro Grischun. En quest grev temp emprovian els da sustegnair lur commembers, saja quai cun sclerir, tge ch'è anc pussaivel entras las mesiras, co s'annunziar per sustegn finanzial u er cun quietar la situaziun.

Cun speranza che tut sa calma sin la stad

Per Marc Tischhauser èsi grev da far uss ina prognosa, co lur bun 1'000 commembers da Gastro Grischun surmuntan il temp restrictiv enfin ils 30 d'avrigl. El fetschia dentant quint che la gronda part dals manaschis haja pudì far reservas ils ultims dus onns e survivia uschia questa fasa difficila. Gravant fissi dentant sche las restricziuns mettessan er en privel la fatschenta da stad, lura pudessi ir vid il viv ad inqual fatschenta.

Lavur curta ed eventual anc auter sustegn

Per che las fatschentas possian anc pajar lur custs da persunal, pon ellas far la dumonda al chantun per introducir lavur curta. Er en quest connex porscha l'uniun da hotellaria e gastronomia sustegn – saja en chaussas administrativas u dumondas per sustegn. Ultra da quai è Gastro Grischun er en contact cun autras uniuns da branscha e las autoritads per eventualmain anc survegnir ulteriur sustegn finanzial per manaschis. Quai fiss lura cunzunt tema, sche il «lockdown» durass anc pli ditg.