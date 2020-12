Che la regenza grischuna haja decidì da laschar serrà las ustarias en il Grischun na saja betg ina surpraisa, ha ditg Annalisa Giger, suprastanta da GastroSuisse che maina in hotel a Mustér. Quai ch'ella na chapeschia dentant betg saja, ch'ils manaschis en ils territoris da skis possian nizzegiar las terrassas per consumar purschidas da take-away, dentant las ustarias en ils vitgs betg.

Speranza sin agid finanzial

La branscha da gastronomia saja il pli fitg pertutgada da las mesiras, di Annalisa Giger. Perquai saja era necessari ch’il chantun e la Confederaziun sustegnian uss svelt ils manaschis. Dentant saja era cler che quai duria in temp fin ch'i saja cler, quant bler che mintga manaschi survegn. Per ella saja dentant cler, ch’ils custs fixs d’in manaschi stoppian vegnir indemnisads, di la dunna che fa part da la suprastanza da GastroSuisse dapi il matg 2018.

Pretensiuns era da la politica

La PPS dal Grischun ha nagina chapientscha che las ustarias ston vinavant restar serradas e quai malgrà ch'ils ospitals n'èn betg surchargiads e las cifras da corona sut la media svizra. La regenza haja empermess il cumenzament da december, ch'ins possia spendrar ils dis da Nadal e da Silvester – na tegnia ussa dentant betg pled, scriva il president Roman Hug.

La PLD è cuntenta ch'ils territoris da skis restan averts – avess dentant beneventà ulteriuras schluccadas per la gastronomia. Ils liberals restian tar lur critica che las ustarias sajan insumma vegnidas serradas, uschia la partida sin dumonda da RTR.

Ils socialdemocrats percunter beneventan la decisiun da laschar serrà la branscha da gastronomia per il mument, accentueschan dentant che ustarias, firmas e la cultura stoppian exnum survegnir indemnisaziuns. Il Grischun haja finanzas stabilas e possia sa prestar in agid cumplessiv – era independent da la Confederaziun, hai num dal president Philipp Wilhelm.

En la medema crenna dat era la PCD: I dovria uss in agid finanzial per la branscha da gastronomia per evitar in'unda da concurs, uschia il president Kevin Brunold envers RTR. El ha dentant chapientscha che la regenza ha prolungà las mesiras existentas.

Il chantun avess la pussaivladad da decider schluccadas sche la situaziun epidemiologica lubescha quai. Per il mument valan dentant – cun excepziun da pitschnas schluccadas – las mesiras sco enfin qua, malgrà la critica da la branscha da gastronomia.