Sch'ins fa in gir tras la GEVAG s'accorschan ins ch'i vegn a Trimmis fatg bler dapli che mo brischà rument. L'implant per arder rument è sa midà remartgablamain durant ils davos onns e decennis. Il 2019 è la GEVAG in manaschi da hightec.

Bler dapli che mo brischar rument

La lavur principala dal manaschi a Trimmis è anc adina da brischar noss rument. Dentant è la GEVAG era sa spezialisada en autras spartas. Uschia vegn, per exempel era producì energia cun il rument che vegn brischà.

Nus producin radund 3.5% da l'electricitad che vegn duvrada en il Grischun.

In tema nua ch'ins dat era gronda paisa tar la GEVAG è il recicladi da material. Betg tut il material brischa, uschia ch'i resta adina enavos material sco aluminium, bronz, argient u aur.

Votaziun avant porta

Dapi il 1968 datti gia la GEVAG – la corporaziun da vischnancas per dismetter rument. 25 vischnancas da las regiuns Curia, Scanvetg, Signuradi, Partenz e Tavau fan part da la corporaziun. Ils 19 da matg duessi dentant dar ina midada. Il manaschi duess daventar ina instituziun da dretg public.

Votantas e votants da las 25 vischnancas da la GEVAG ston perquai decider da schliar la corporaziun e persuenter fundar ina nov’instituziun. Per omaduas dumondas da votaziun dovri ina maioritad da dus terz da las vischnancas sco era ina maioritad da las vuschs totalas.

