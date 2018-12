La decisiun è crudada cun 65 cunter 7 vuschs. Ils commembers da la cumissiun han argumentà che be in represchentant per vischnanca represchentia meglier la realitad pertutgant ristgs eventuals. Proposta era stada da dar a mintga vischnanca almain dus represchentants per dar dapli pais a las vischnancas pitschnas.

Plinavant ha la radunanza da delegads approvà da midar la furma giuridica da la Gevag. Quai dad ina corporaziun ad in'instituziun da dretg public. Quai è vegnì approvà cun 71 cunter 1 vusch.

Prevetniv ed investiziuns

L'onn che vegn sbassa la Gevag las taxas che las vischnancas e l'industria ston pajar per il rument furnì. Per las vischnancas vegn la taxa sbassada per 10 francs, per mastergnanza, industria e privats per 5 francs per tonna. Finanziada vegn questa midada entras il pretsch pli aut d'electricitad.

Plinavant mussa il preventiv in surpli da 156'000 francs. Las investiziuns muntan a total 5,7 milliuns.

RR novitads 12:00