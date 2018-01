Ir cun skis, durant in di da bellezza è in siemi. Quai procura dentant sa chapescha era per bler suaditsch. Ins sua durant ir cun skis radund in liter per ura. Quai suaditsch resta vid la vestgadira ed ins vegn bletschs.

Quai duess uss dentant sa midar, cun ina nova giacca d'electricitad ch'absorbescha il suaditsch diesch giadas dapli che vestgadira normala.

Legenda: Prototip da la giacca «electrisada» Osmotex

La giacca è fitg satiglia: 20 micrometers, quai èn 0,02 millimeters.

Omaduas varts da la giacca è surtratga cun finas poras sco era cun ina pitschna rasada d'aur. La giacca è colliada cun in battaria. Quella electricitad dat lura giu impuls(1,5 volt) al material da la giacca ed activescha la funcziun d'absorbar.

Tras quella pitschna tensiun d'electricitad sin il material d'aur, tira quai automatic il suaditsch tras las finas poras da la giacca envers anora.

En vendita vegn quella giacca l'atun 2018.

