La regenza grischuna vuleva mantegnair il scumond da pitschens turniers da poker sco era il scumond da gieus d'inschign. Il privel da daventar dependent saja memia grond, uschia l'argumentaziun. Plinavant sajan tals gieus gia pussaivels en in rom privat.

Fracziuns burgaisas per liberalisaziun

Daco betg nizzegiar quai ch'è pussaivel aifer la lescha federala? Sut quest motto han plirs deputads burgais cumbattì per schluccar las reglas en il Grischun – natiralmain cun resguardar las prescripziuns naziunalas. E quellas sajan tuttavia rigurusas, uschia ina maioritad da la cumissiun d'economia e dal Cussegl grond.

Sulet la fracziun socialdemocratica è s’opponida ed ha fatg attent sin il privel da daventar dependent da gieus.

Naginas taxas

La regenza aveva plinavant proponì da far pajar taxas per installar automats cun gieus d'inschign ubain per organisar pitschens turniers da poker. Quels daners fissan vegnids impundids per la prevenziun. Dentant era questa idea ha la maioritad burgaisa en il Cussegl grond refusà.

S'adattar a lescha federala

Il chantun ha insumma stuì reveder la lescha davart gieus per daners perquai ch'i vala en Svizra dapi l'onn 2019 ina nova lescha. Quella aveva il suveran acceptà en ina votaziun gia il 2012.