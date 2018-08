Bunas notas per ils scolars da las scolas medias grischunas (maletg simbolic).

Per las bleras ulteriuras scolaras e scolars haja anc tanschì per il nivel B2 d'englais. Quai scriva il Departament d'educaziun, cultura e protecziun da l’ambient dal Grisch. Questa statistica da l'onn da scola 2017/2018 na resguarda betg ils resultats dal gimnasi da sport Tavau. Lezzas valurs da cumparegliaziun vegnian ad esser avant maun pir il proxim onn da scola pervi dal temp da scolaziun ch'è in onn pli lung.

Examen da certificat obligatoric

Dapi l'onn da scola 2014/15 absolvan tut las scolaras e tut ils scolars da las classas finalas dals gimnasis grischuns obligatoricamain in examen da certificat extern correspundent en englais. Il resultat cuntanschì vegn resguardà en la nota da l'attest da semester dal rom englais.

Las datas dals davos onns mussian in trend positiv quai che pertutga las enconuschientschas da l'englais, menziunescha il Departament d'educaziun.

RR novitads 10:00