Tut ils Giuseps (Josefs) e tuttas Giuseppas u Giuseppinas han oz motiv da far festa: ils 19 da mars è lur di dal num. Son Giusep n'è dentant betg simplamain in sontg.

Son Giusep è in sontg cun in pensum spezial: El è stà il bab nutrider da Jesus. Pia ina persuna centrala en la vita da Jesus. Er en la baselgia catolica ha el ina muntada speziala ed ina tscherta impurtanza. En il Grischun han dudesch baselgias son Giusep sco patrun.

RTR sa deditgescha als Giuseps e las Giuseppas Durant l'entir di datti adina puspè la pussaivladad da gratular a persunas che han il prenum Giuseppa, Giuseppina u Giusep. Tranter las 11 e las 12 datti diversas contribuziuns davart il di dal num da Giusep.

En Surselva datti schizunt in'uniun da Giuseps e Giuseppas che fan onur al sontg. Ils 19 da mars vegnan els ensemen e festiveschan communablamain lur patrun.

Uniun da Giuseps e Giuseppas

L’uniun dals Giuseps e da las Giuseppas da Sedrun datti dapi 28 onns. L’entschatta eran els anc passa 100 commembers, ozendi anc circa 45. Ina commembra è la Seppa Gisler che avess atgnamain num Josefa ed ha 85 onns. Da mattatscha avess ella gugent gì in num da dunnas, sco Maria, Rita u Antonia. Ed era en la Bassa ha ella gì inqual problems cun la pronunzia da ses num. Dà vinavant il num a ses uffants u als biadis n’ha ella betg. Oz festivescha l’uniun dals Giuseps e da las Giuseppas da Sedrun il numalizi cun ina messa ed in gentar communabel. E suenter vegn dà in scart troccas.

Son Giusep vala sco patrun dals mistergners, en spezial quel dals lainaris (marangun). El è però er in dals paucs sontgs che vegnan celebrads dapli che ina giada da la baselgia. Uschia vegn el er anc festivà il prim da matg, il di da lavur. Quai n'è nagina casualitad cun quai ch'el è il patrun dals lavurers.

RR actualitad 06:00