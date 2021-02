Corona tutga sco bleras autras crisas ils flaivels. Tar quels tutgan er uffants e giuvenils, er sche quels n'èn per il solit betg periclitads fitg dal virus èn els quels che pateschan da las restricziun. Perquai tschertgan els alternativas co mantegnair contacts socials.

Stgaglias, rument, urin e palantschieus tschufragnads. Quai èn ils fastizs en las garaschas sutterranas a Cuira las fins d’emna. Giuvenils passentan las sairas durant l'enviern da temperaturas bassas en las garaschas. Qua stattani da cuminanza, fan party e laschan enavos rument. Uss durant la crisa da corona è quest fenomen anc vegnì pli ferm.

Auts custs da nettegiar e segirar

Quai na plascha natiralmain betg a possessurs da garaschas. Pertge ils automobilists che prendan a tschains parcadis sa sentan periclitads dals giuvenils. Uschia vegnan firmas da segirtad privatas engaschadas per far controllas. Quellas custan ina massa raps. Enfin 5'000 francs per mais e garascha custan las lavurs da nettegiar, dismetter rument e las firmas da segirtad.

Da l’autra vart èn ils giuvenils propi en ina situaziun difficila – tut è serrà. Nagliur èn els bainvegnids. Quai frustrescha ed è forsa exact il motiv daco ch'els laschan enavos la merda en las garaschas. Sulet la primavaira para da pudair midar in zic la situaziun.