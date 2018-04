Ils giuvenils vegnan envidads per reflectar davart dumondas da la vita e da la cardientscha.

L'october 2018 vegnan uvestgs da tut il mund ensemen a Roma per discutar davart «Ils giuvenils, la cretta e la decisiun da vocaziun». Ils 19 enfin ils 24 da mars ha en connex cun questa sinoda lieu ina presinoda,nua che 300 giuvenils da tut ils continent s'inscuntran a Roma e sa barattan in tranter l'auter e cun il papa Francestg davart il tema. Ils resultats da la presinoda duain lura esser la basa per ils discurs l'october.

Ed era en il Grischun èn planisadas occurrenzas en quest connex. Il project «Giuventetgna@baselgia» appellescha a giuvenils e giuvens creschids - da s'entupar durant l'onn per reflectar dumondas da la vita dal senn e da la cardientscha. L'october duain lura avair lieu inscunters regiunals, uschenumnads «pastatalks», nua ch'ils giuvenils discurran durant ina tschaina communabla. Questas discussiuns duain lura vegnir cuntinuadas a chaschun d'in inscunter chantunal.

RR novitads 12:00