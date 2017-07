GKB fa 98,7 milliuns gudogn

En l'emprima mesadad da l'onn ha la Banca Chantunala Grischuna fatg 9,2% dapli gudogn che durant la medema perioda il 2016.

La Banca Chantunala Grischuna ha fatg il prim semester da quest onn in gudogn da 98,7 milliuns francs, quai ch'è in augment da 9,2% cumpareglià cun la medema perioda da l'onn passà.

Tenor communicaziun sajan tut las gruppas da retgav creschidas. En questa perioda ha la GKB pudì registrar in'afflussiun da daners novs da 167 milliuns francs, quai ch'è in augment da 0,6%. Las ipotecas èn creschidas per stgars 470 milliuns francs quai che munta in augment da 3%.

La direcziun da la Banca Chantunala Grischuna è cuntenta cun quest resultat. Ils fonds per obligaziuns ed aczias sajan vegnids lantschads cun success. Grazia al bun prim semester spetga la banca er in pli grond success sur l'entir onn.

