En il Grischun pon ils servetschs forestals e las autoritads communalas e chantunalas da nov far diever d'in instrument per sviluppar il guaud. La regenza grischuna ha approvà il plan da svilup dal guaud 2018+.

Glisch verda per il plan da svilup dal guaud 2018+

Da la surfatscha dal Grischun è radund in terz cuvert cun guaud. Tras las numerusas funcziuns dal guaud èn era las pretensiuns envers la cultivaziun dal guaud daventadas pli cumplexas. Il plan da svilup dal guaud definescha la strategia co dumagnar questas sfidas e cuntegna normas generalas che valan per l'entir chantun. Plinavant vegnan però er resguardadas las singularitads da las differentas regiuns. Ils champs d'agir ils pli impurtants da la cultivaziun dal guaud èn tranter auter l'ir enturn cun la midada dal clima u er la tgira dals guauds da protecziun.

Il plan da svilup dal guaud è vegnì elavurà da l’Uffizi da guaud e privels da la natira en stretga collavuraziun cun las vischnancas e las gruppas d’interess las pli impurtantas. El entra en vigur il prim da schaner da l’onn che vegn.

