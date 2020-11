Glisch verda per nov studi

Davent da l'onn da scola 2021 / 2022 po la Scol'auta spezialisada dal Grischun FHGR porscher il studi tecnic en scienzas da datas sin basa da computers (Bachelor of Science in Computational and Data Science). La scolaziun duai er esser orientada al diever en la pratica.

Sco la regenza grischuna scriva èn las absolventas ed ils absolvents silsuenter scolads da lavurar sco data scientist, simulation engineer u software engineer. Cun l'introducziun da novs studis vul ins «rinforzar il Grischun sco lieu da furmaziun e da perscrutaziun».