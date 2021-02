Il sistem d'avertiment a Brinzauls po restar en funcziun, la regenza grischuna ha dà glisch verda al manaschi. La ruschnada dal grip vegn uschia survegliada vinavant. Las enconuschientschas gidian er da prognostitgar l'activitad dal grip e da prender en mira in alarm cunter eveniments gronds. Tenor la communicaziun da la regenza èsi previs da cuntinuar ulteriurs quatter onns cun il sistem da preavertiment. Il project duai esser terminà l'onn 2024. Ils custs p muntian a 2,4 milliuns francs.

Bova da Brinzauls Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen La bova che sa mova a Brinzauls sa cumpona da la bova dal vitg (part sut da la bova) e da la bova da la muntogna (part sura). Problematic è oravant tut la crappa che sa distatga da la spunda stippa. Quella crappa periclitescha en emprima lingia la via chantunala, hai num en la communicaziun. Er il vitg da Brinzauls è daventà periclità, cunquai che la bova sa mova adina pli fitg e pli savens.

Via da Ftan vegn schlargiada

Tranter Varansun ed il Tasnan vegn la via da Ftan renovada e schlargiada. Uschia duai en l'avegnir ir meglier da cruschar sin quel traject. La regenza grischuna ha dà glisch verda al project. En pli vegn realisà in nov allontanament da l'aua da la via, il mument n'exista quel per part gnanc. Ils custs importan a 8,8 milliuns francs.