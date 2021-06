Co vesan las buccarias sezzas la situaziun actuala?

Las buccarias u ils baus da matg n'han betg il meglier renum. Be mintga trais onns sa mussan els, quai dentant en grondas massas. Per part vegn discurrì d'ina invasiun. Er per ils purs e las puras pon ils insects esser ina paina. Ils coss, las larvas da las buccarias, mangian durant plirs onns las ragischs, uschia ch'ils prads vegnan brins.

Dentant co vesan las buccarias sezzas la situaziun? Nus avain fatg quel gieu da patratgs e scrit in dialog tranter dus baus: