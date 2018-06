Ils hotels grischuns sco er da l'entira Svizra pon nudar in bel plus tar las pernottaziuns, cumpareglià cun l'onn avant. Quai resulta or da las cifras dal november 2017 fin l'avrigl da quest onn che l'Uffizi federal per statistica ha publitgà.

Per il Grischun munta quai in plus da 146'000 pernottaziuns cumpareglià cun l'enviern passà. En l'entira Svizra munta il plus à 4,6% u 724'000 pernottaziuns. Quai tar in total da 16,5 milliuns pernottaziuns dal november 2017 fin l'avrigl 2018.

Ina da las paucas destinaziuns che n'han betg gì dapli giasts cumpareglià cun l'enviern passà è il Tessin. Là hai dà 61'000 u 9,2% pli pauc pernottaziuns. Tut en tut è il dumber da giasts ord l'exteriur creschì pli fitg che quel da Svizzers e Svizras.

Legenda: Pernottaziuns en Grischun: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar las pernottaziuns da differents onns. Cifras da l'Uffizi federal da statistica (2005-2018)

