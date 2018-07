La redacziun da GR Heute ha acceptà la challenge da RTR da siglir en in lai. Els han stuì siglir en in lai pli aut che nossa redactura Selina Chistell, ella era stada en il Lag la Cresta. Ils da GR Heute èn stads al Heidsee sin 1'600 meters sur mar.

Nominà aveva RTR las redacziuns da Südostschweiz, GR Heute e Nau. Ils da GR Heute han acceptà la nominaziun ed han fatg in sigl sin 1'600 meters sur mar en il Heidsee.

GR Heute ha acceptà la challenge

RTR ha lantschà la challenge

Avant bun in'emna aveva la redacziun Social da RTR lantschà la challenge da lais. I va persuenter da far in sigl en in lai. Ils nominads ston mintgamai siglir en in lai pli aut che quel che ha nominà. RTR ha cumenzà en il Lag la Cresta sin bun 850 meters sur mar.

La challenge è lantschada

Uss lain guardar tgi ch'accepta sco proxim la challenge da siglir en in dals lais.