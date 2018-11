Per l'onn che vegn paja il chantun Grischun ina contribuziun da 38,1 milliuns francs per il traffic public.

Da quels 38 milliuns èn 24,7 milliuns per il traffic da persunas regiunal, 11,3 milliuns per prestaziuns supplementaras dal traffic da persunas e 2 milliuns per il traffic da rauba. Quai ha la regenza communitgà. Las prestaziuns supplementaras paja il chantun cumplettamain, quellas èn per part era qua per promover il traffic public.

Per l'onn 2019 prevesa il chantun en il traffic public custs betg cuvrids dad en tut 140,9 milliuns francs. La Confederaziun surpiglia 102,8 milliuns, pia 73% dals custs totals. Ils 38 milliuns ch'il chantun surpiglia, correspundan a la summa ch'il chantun ha pajà l'onn passà.

En tut custa il traffic public grischun bunamain 300 milliuns francs. Quai ha confermà il schef da l'Uffizi da traffic grischun, Erich Büsser, envers RTR. 95% dals daners per il traffic public èn per il traffic da persunas e 5% per il traffic da rauba.

La cunvegna cun l'AutoDaPosta SA è vegnida fatga be provisoricamain. Sin fundament da la secziun da revisiun da l'Uffizi federal per traffic sto vegnir supponì, che l'AutoDaPosta SA ha budgetà memia bler tar sias offertas per l'onn 2019. Uschè spert che la summa totala saja enconuschenta, vegnia ina differenza pajada enavos.

RR novitads 11:00