Grammatica da scola unitara per ils idioms

Per ils idioms puter, sursilvan, sutsilvan e vallader èn cumparidas grammaticas da scola unitaras. I sa tracta da las emprimas publicaziuns en il rom da l'elavuraziun dal nov med d'instrucziun da lingua «MEDIOMATIX».

La scola auta da pedagogia dal Grischun elavura actualmain in nov med d'instrucziun da lingua analog e digital per la segunda enfin la novavla classa, en ils quatter idioms puter, sursilvan, sutsilvan e vallader. Sco emprimas publicaziuns en il rom dal project «MEDIOMATIX» èn cumparidas grammaticas unitaras. Questas grammaticas furman la basa linguistic-teoretica dal med d'instrucziun e stattan a disposiziun immediatamain a persunas d’instrucziun sco era a scolaras e scolars. Tenor communicaziun dal chantun fetschia la grammatica urden en la babilonia da las noziuns grammaticalas e faciliteschia la chapientscha per structuras formalas. Plinavant èn las grammaticas cumpatiblas cun il plan d’instrucziun 21.

La proxima publicaziun en il rom dal project da meds d'instrucziun «MEDIOMATIX» è planisada per l'onn da scola 2018/2019.

