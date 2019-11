La regenza lascha examinar sch'i duai vegnir stgaffì in uffizi da sport, quai scriva ella en resposta a la dumonda dal deputà Remo Cavegn da la PCD.

En la dumonda ch'è vegnida inoltrada a la sessiun dals 30 d'avust aveva Cavegn dumandà la regenza sch'ella fiss pronta da stgaffir in uffizi da sport en il chantun. Motiv saja che graubündenSPORT saja posiziunà sin il livel chantunal il pli bass quai che pertutga l'ierarchia e per l'autra tutga el tar il sectur da sport.

Quai na saja betg avunda per promover il sport dal chantun. Plinavant saja quel da gronda impurtanza per il turissem e l'economia dal chantun. Entras in uffizi da sport, pudessan ins represchentar meglier ils interess dals sports envers auters secturs.

Regenza ha gia annunzià examinaziun

En sia resposta di la regenza, ch'ins saja bain dal medem avis, ins fetschia dentant gia bler per il sport grischun. Uschia sajan las investiziuns en cumparaziun cun il 2003 creschidas pass per pass da 1,7 milliuns francs sin 2,5 milliuns. Ils models ch'ins haja introducì ils ultims onns sajan sa cumprovads.

Tuttina duai vegnir examinar sch'i duai vegnir stgaffì in uffizi da sport en il chantun. Quai hajan ins gia decis en il rom dal conclus da regenza dals 28 da matg da quest onn davart in'examinaziun cumplessiva da las incumbensas e las prestaziuns.

