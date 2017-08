Grillar senza vespras ...

Strusch che la salata, il steak ubain il té da glatsch èn sin maisa vegnan er gia las emprimas vespras. Dentant cunter quella visita mulestusa na san ins betg far bler.

En l'internet dat quai bain tips e trics tge far cunter vespras che disturban durant il mangiar, dentant ils blers da quels na funcziunian betg, di l'experta Silvana von Bergen da la firma «Insekt-Killer» a Cuira.

In tip è per exempel da carmalar ellas cun ina trapla da suc da fritgs. «Quai na gida nagut, ellas van tuttina tar quai che gusta per ellas il meglier», di dunna von Bergen. Ed er empruvar per exempel cun ina citrona e neglas da spaventar ellas na gidia betg. Il sulet è: Cuvrir bain il da mangiar e da baiver e metter sin maisa pir cur ch'ins maglia.