Il 2018 ha Grischelectra fatg in gudogn da stgars 2,2 milliuns francs.

La Grischelectra SA ha furnì l'onn passà 6,7% dapli electricitad che l'onn da gestiun precedent. La societad tutga per la pli gronda part al chantun (54,3%) ed a vischnancas concessiunarias (11,2%). Ella furnescha electricitad da quellas a la Repower ed a l'Alpiq per in pretsch fixa.

Il gudogn è s'augmentà per 100'000 francs sin stgars 2,2 milliuns francs. Quels raps vegnan pajads ora al chantun, la vischnanca Mesocco ed a las vischnancas concessiunarias da las Ouvras Electricas d'Engiadina. L'augment da l'onn passà restabilescha per part las nauschas cifras da l'onn precedent: Lura era la quantitad d'electricitad rutta en per 13,7%.

