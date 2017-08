Grischun 2016: Bain dapli populaziun, però...

En il Grischun vivevan ils 31-12-2016 permanentamain 197’550 persunas. Quai èn bain 940 persunas o 0,5% dapli che l’onn precedent. En media svizra (+1,1%) è il Grischun dentant situà plitost a la fin dals chantuns.

Ils chantuns Argovia, Zug e Vad han la creschientscha la pli auta en Svizra. Il Grischun sa chatta percunter sin la sis-ultima plazza en la rangaziun. Quai resorta da la statistica da populaziun federala, ch'è vegnida publitgada la mesemna da l'Uffizi federal da statistica.

Sursiglir cuntegn supplementar Midament Cussegl naziunal 2019 Las cifras da la populaziun svizra han ina consequenza directa sin la repartiziun dals 200 sezs en il Cussegl naziunal. Pervi da las cifras 2016 datti suandants midaments: -1 per Berna

-1 per Lucerna

+1 per Vad

+1 per Genevra Mintga chantun ha il dretg sin almain in dals 200 sezs en il Cussegl naziunal. Il Grischun resta tar 5 represchentants a Berna.

La creschientscha saja tenor la communicaziun da l'Uffizi per economia e turissem dal Grischun d'attribuir quasi exclusivamain a la creschientscha da la populaziun estra. Il maletg vegn cumplettà cun il fatg, ch'il Grischun perda abitantas ed abitants a tschels chantuns svizzers:

Migraziun negativa 1: Tschüss, Grischun!

Er per il 2016 mussa la statistica federala in saldo da migraziun negativ per il Grischun. Quai vul dir: La glieud parta (4’278 persunas) plitost dal Grischun sco quai ch’ella vegn (3’607 persunas). En cifras absolutas vul quai dir, che 671 persunas dapli èn idas en auters chantuns a star co quai ch'ellas èn vegnidas en Grischun.

Migraziun negativa 2: Tschüss, Engiadina e Val Müstair!

Sco en la Svizra sco tala crescha er en il Grischun la populaziun cunzunt en l'aglomeraziun: Tant en cifras absolutas sco er procentualmain creschan las duas regiuns Plaun e Landquart vinavant il pli ferm.

Sco er gia l'onn passà datti be en trais regiuns grischunas damain populaziun: Numnadamain en las regiuns Malögia, Engiadina bassa / Val Müstair sco er minimalmain Partenz/Tavau.

Migraziun negativa 3: Tschüss, Graubünden & Adeus, Grisons!

Fin la fin da l'onn 2016 vivevan en il Grischun 36'618 abitantas ed abitants da bundant 130 differentas naziuns. Quai correspunda ad ina quota da 18,5% da la populaziun permanenta. Ils pli blers esters en Grischun èn burgais talians. Lur cifra ha s'augmentà.

Las autras duas gruppas grondas percunter, ils tudestgs ed ils portugais, èn sa diminuidas.

