En il chantun Grischun è abitar vegnì marcantamain pli char ils ultims diesch onns. Quai scriva la gasetta «Schweiz am Wochenende» che sa basa sin in rapport da la firma da cussegliaziun Wüest Partner.

Tenor quel èn ils pretschs per abitaziuns da proprietad s’augmentads per passa 18%, quels per chasas d’ina famiglia schizunt per bun 33%. Be ils pretschs da cumpra per abitaziuns èn sa sbassads levamain l'onn passà.

Betg mo ils proprietaris, er ils locataris ston pajar dapli: Entaifer diesch onns èn ils tschains da locaziuns s’augmentads per passa 6%. In motiv saja ch’il Grischun saja lieu da viver attractiv. Quai valia cunzunt per persunas che na stoppian betg ir a lavurar mintga di en la Bassa.

