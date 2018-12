Dal matg fin l'october ha la hotellaria svizra dumbrà en tut 22 milliuns pernottaziuns. Quai èn 3,1% dapli ch'avant in onn.

Uffizi per economia e turissem GR

Pernottaziuns GR (stad 2018): Svilup da las destinaziuns grischunas dal matg fin l'october 2018 cumpareglià cun la medema perioda dal 2017. Uffizi per economia e turissem GR

Dal matg fin l'october ha il Grischun registrà 2'326'131 pernottaziuns. Quai èn 122'320 pernottaziuns dapli (+5,6%) ch'il medem temp da l'onn passà. Cumpareglià cun la media dals ultims tschintg onns èsi schizunt +6,5% dapli. En il Grischun resultan bun la mesadad da las pernottaziuns da giasts svizzers. Tar ils giasts da l'exteriur è la gruppa da la Germania la pli gronda.

Legenda: Pernottaziuns en Grischun: Cliccar sin ils onns per activar e deactivar las lingias per cumparegliar las pernottaziuns da differents onns. Cifras da l'Uffizi federal da statistica (2005-2018)

En Svizra er creschientscha, però tras esters

Vesì sur l'entira Svizra resulta er ina creschientscha – qua da +3,1%. Dal matg fin l'october sin in total da radund 22 milliuns pernottaziuns. Passa la mesadad da las pernottaziuns derivan da giasts da l'exteriur (+3,6%).

Tenor l'Uffizi federal per statistica han cunzunt Americans ed Asiats pernottà pli savens en Svizra. Il plus da pernottaziuns è bain era da constatar tar Svizzers – mabain è la creschientscha là cun +2,4% pli pitschna.

Il turissem ha pudì midar il trend.

Il post da perscrutaziun da la conjunctura da la Scola politecnica federala constatescha ch'i saja stà ina buna stagiun da stad. En tut han nudà in augment da pernottaziuns 9 da las 13 regiuns turisticas. Il trend haja midà.

Regiun da Sedrun-Mustér cun il pli grond plus

Sco la directura da Sedrun-Mustér Turissem Simona Barmettler ha ditg a RTR saja il plus marcant per la regiun turistica surtut da contribuir a la bella e chauda stad. Sco la dunna, ch’è dapi l’avust directura nova, ha ditg haja ella contactà sapientiv tut ils hotels e da tut las varts haja ella udì che la stad saja stada excepziunalmain buna. Uschia sajan blers osps da la Bassa vegnì si en ils auts per pudair fugir da las chaliras, ha ditg Barmettler.

