Grischun: Dapli controlla digitala en il spazi public

Oz, 15:29

CDM / SDA / Yvonne Simmen

Registraziuns da cameras duain vegnir arcunadas per in tschert temp. La surveglianza vegn reglada en la lescha da polizia. La regenza ha deliberà in sboz per ina revisiun parziala da la lescha da polizia.