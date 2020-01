Ils chantuns Son Gagl, Grischun e Glaruna lessan en il futur realisar communablamain la planisaziun d’ospitals. Ils directurs da sanadad èn s'inscuntrads per discutar davart la collavuraziun. Uschia vegnan els a suttametter a lur regenzas ina decleraziun d'intenziun.

Da principi oblighescha l’artitgel 39 da la lescha davart l’assicuranza da malsauns gia oz als chantuns da collavurar in cun l’auter, di Peter Peyer, il directur da sanadad grischun. Dentant en la teoria saja quai pli simpel ch’en la pratica. Tendenzial miria mintga chantun per sa sez. La finamira saja da planisar en il futur sur ils cunfins chantunals. En mira èn surtut ils secturs da la chirurgia, ginecologia, psichiatria e reabilitaziun.

Finamiras

Ils chantuns examineschan, tge effect ch'ina tala collavuraziun avess sin il current da pazients. Ultra da quai vegnan era tariffas e glistas d’ospital prendi en mira. La finamira è da tegnair bass ils custs ed il medem mument mirar, che la populaziun na stoppia betg viagiar memia lunsch per arrivar tar in ospital e survegnir in tractament da buna qualitad.

Proxims pass

Enfin mez favrer vulan la directura ed ils directurs da sanadad suttametter a lur regenzas la decleraziun d’intenziun cun las finamiras. E lura duess quai dar ina gruppa da lavur che sa fatschenta cun ils detagls.

Ospitals vulan sa participar

Arnold Bachmann, CEO da l’ospital chantunal dal Grischun spera sin in’invitaziun en la gruppa da lavur, per ch’el e ses collegas possian sa participar a la planisaziun e preschentar lur ideas. Peter Peyer n’è anc betg segir sch’ils medis, sco furniturs da prestaziun, sajan da la partida en la gruppa da lavur. Impurtant saja, che las persunas sajan da tut ils trais chantuns e hajan la pussanza da decider.

