Surtut en il Grischun saja in «Gea» als 9 da favrer fitg impurtant. Sper acziuns dal turissem per omosexuals vegl'ins mussar uss er cun la votaziun ch' il chantun saja avert e tolerant. In postulat betg be per il turissem, dentant er per las Grischunas ed ils Grischuns omosexuals, dian ils aderents.

En il comité grischun per in scumond da discriminar pervia da l'orientaziun sexuala fan part politichers da quasi tut il spectrum politic – da la Giuvna partida liberaldemocratica, la giuvna PBD, fin al PS, La Verda e l'Agid cunter SIDA dal Grischun.

Bleras partidas, dentant in'idea centrala

Durant la conferenza da medias han ils aderents purtà plirs motivs per in «Gea» grischun:

L'emprima, che ha tegnì pled, era la cussegliera naziunala Sandra Locher-Benguerel (PS). Per ella duess la nova lescha er esser in segn da toleranza per ils homosexuals.

Christian Conrad da l'Agid cunter SIDA dal Grischun ha preschentà cifras e fatgs per illustrar l'impurtanza da la lescha – numnadamain il «LGBT-ranking» europeic. Quel mussa quant LGB- amicabel ch'in pajais è. En questa rangaziun sa chatta la Svizra pir sin la posiziun 27.

Gian Reto Trepp da la Giuvna partida liberaldemocratica ha rendì conscient ils cas d'odi encunter orientaziun sexuala ch'i dat:

Dus giadas per emna datti en Svizra delicts d'odi omofobs.Autor: Gian-Reto Trepp suprastant Givna partida liberaldemocratica

La nova lescha prevesa in'egualitad per tuts. Quai vul dir, ch'ella na vul betg mo chastiar appels d'odi encunter religiun u etica, mabain er appels d'odi encunter l'orientaziun sexuala.

«Ina schanza per il Grischun»

En pli han las aderents ed ils aderents dad in tal midament da lescha rendì attent er a las Grischunas ed ils Grischuns omosexuals: Cun questa votaziun haja il Grischun la schanza, da mussar ad els ch'els na stoppian betg bandunar lura patria per ir en ina regiun pli averta per viver lur sexualitad.

L'argument principal dal comité è ch'i saja ussa temp per ina lescha egualisada per tuts senza guardar sin etica, religiun u apunta l'orientaziun sexuala.

Il comité per il scumond da discriminar pervia da l'orientaziun sexuala spetga in resultat fitg cler in Grischun e spera er cun las discussiuns enturn la votaziun dad prestar in pitschen pass per ina Svizra pli toleranta.

