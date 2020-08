La Belgia avertescha da nov ses burgais da viagiar en ils chantuns Grischun, Schaffusa e Zug. Per quels chantuns vala il stgalim d'avertiment oransch e cun quai in avertiment augmentà.Per viadis en pajais u regiuns sin la glista oranscha vegn cusseglià dad u star en quarantina u da far in test da corona suenter il return en Belgia. Er gia sin la glista oranscha èn il Vad, Vallais e Tessin. Genevra è sin la glista cotschna.

Il chantun na fa actualmain nagut

Tenor la media chantunala Marina Jamnicki saja il chantun betg en contact cun la Belgia per discutar davart questa glista. Ella è da l'avis ch'i vegnia avertì d'ir en il chantun Grischun pervia dals cas da corona en connex cun il champ da musica a Parpan. En questa emna sajan ils cas s'augmentar surproporziunalamain fitg. Jamnicki quinta ch'il Grischun svaneschia svelt puspè da questa glista cunquai ch'ils cas sajan uss puspè sin in livel in ton pli bas. Uschia vesia il chantun nagin basegn da far insatge.