Il chantun Grischun dovra in nov veterinari chantunal.

Il chantun Grischun tschertga in nov veterinari chantunal. Sin la fin da l'onn va Rolf Hanimann en pensiun ed il chantun ha scrit ora la plazza d'in manader da l'Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals sin l'entschatta dal 2019. Rolf Hanimann è vegnì elegì l'avust 2007 sco veterinari chantunal. El è succedì a Kaspar Jörger.

RR novitads 10:00