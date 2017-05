Grischun Vacanzas n'elegia naginA presidentA

La radunanza generala da Grischun Vacanzas n'ha anc betg pudì eleger in successur u ina successura per il president Marcel Friberg.

Sco l’organisaziun da marketing Grischun Vacanzas ha communitgà, n'ha la radunanza generala da mardi anc betg pudì eleger in nov president u ina nova presidenta. Raschun per quai saja che la persuna proponida unanimamain da la suprastanza na possia betg anc vegnir numnada cun resguard sin sia situaziun professiunala actuala. Per quest motiv ha Grischun Vacanzas spustà l’elecziun sin ils 14 da zercladur. Enfin là resta Marcel Friberg president.

Avant la radunanza generala avevan las medias speculà che Ariane Ehrat savess surprender il presidi. Ella piglia quels dis suenter 9 onns cumià da ses uffizi sco directura da la destinaziun Engiadina San Murezzan.

Ils presidents da Grischun vacanzas da fin qua



Num

Onns en uffizi

Otto Töndury 1909–1919 Hans Valär 1919–1929 Meinrad Brütsch 1929–1936 Leo Meisser 1936–1948 Hans Bon 1948–1950 Gion Darms 1950–1960 Ettore Tenchio 1960–1976 Leon Schlumpf 1976–1979 Jakob Schutz 1980–1987 Luregn M. Cavelty 1987–1998 Christoffel Brändli 1998–2006 Andreas Wieland 2006–2012 Marcel Friberg 2012-2017



Bun onn da gestiun

Grischun Vacanzas ha fatg in gudogn da 92’000 francs e reservas da 610’000 francs e po guardar enavos sin in onn da success. Las reservas èn prevesidas per la realisaziun da la nova strategia 2017-2020. Betg mo a reguard las finanzas èsi stà in bun onn per l’organisaziun, a la fin da l’onn han era las ultimas plazzas da lavur en connex cun la reorganisaziun savì vegnir occupadas. Da numnar è qua surtut Martin Vincenz sco CEO.

