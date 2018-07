L'Uffizi da guaud e privels da natira dal Grischun avertescha d'esser precaut cun far fieu. Cun privel da fieu augmentà èsi scumandà da far fieu en il guaud ed en la vischinanza dal guaud. En ils territoris cun privel da fieu grond èsi da desister da far fieu en il liber. En general vala da betg laschar arder in fieu senza controlla e betg bittar cigarettas e zulprins en la natira.

La plievgia che vegn proximamain en l'entira Svizra, pudess mitigiar il privel.

RR novitads 17:00