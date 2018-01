Grond privel da lavinas en Val Medel e Tujetsch

Per la Val Medel e Tujetsch annunzia l'institut da naiv e lavinas il segund aut privel – stgalim 4. Per parts dal chantun Vallais vala schizunt il pli aut privel da lavinas.

Il segund aut stgalim da privel da lavinas che l'Institut per la perscrutaziun da la naiv e da las lavinas annunzia per la Val Medel munta, che lavinas pon vegnir giu tut spontan ed uschia er periclitar il traffic. Plinavant è la situaziun sper las pistas fitg critica. Creschì è il privel da lavinas pervi dal favugn dals ultims dis ch'ha purtà blera plievgia e sur 1200 meters sur mar er fin in meter naiv.

Il privel da lavinas ha er consequenzas per il traffic. Uschia na curseschan nagins trens sur l'Alpsu ed er il Pass dal Lucmagn è serrà per motivs da segirtad.

Situaziun critica en il Vallais

Anc pli critica è la situaziun il mument en il Vallais. Per il Vallais Sura vala per part il pli aut privel da lavinas – stgalim 5. Quel vegn mo fitg da rar proclamà da l'institut da naiv e lavinas.

Pervia dal privel fitg aut han singulas chasas stuì vegnir evacuadas. A Zermatt, St. Niklaus, Täsch e Randa restan las scolas serradas. Tranter Visp e Zermatt na curseschan actualmain nagins trens. Zermatt n'è cun quai betg cuntanschibel.

