Gist en temp da corona è quai per pazientas e pazients da ristg impurtant, ch’els na vegnan betg flaivlentads tras ina grippa normala. Tar in andament pli «dir ed intensiv» d'ina grippa smanatscha ad els ch’els ston ir per in tractament en l'ospital. Durant la pandemia da corona fiss quai in grond ristg.