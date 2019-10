A partir dals 31 d’october fin ils 3 da november ha la fiera d’atun «Guarda!» lieu sin l’areal Obere Au a Cuira. 90 expositurs dal sectur da turissem, moda, mastergn, victualias regiunalas e sanadad presentan lur purschida sin in areal da circa 10’000 meters quadrats.

Quatter hallas cun differents temas

La fiera consista ord 4 hallas cun in num spezial che correspunda al tema. Uschia datti la halla «martgà», «puraria e ragischs», «event» e la halla «plaschair».

En quellas hallas èsi pussaivel da degustar, sa scuntrar e da far part da differentas occurrenzas. Tranter auter datti era podis nua ch’ins po emprender co la charn grischuna sa tschenta sin il taglier. igl è era pussaivel d’emprender da sautar «Line-Dance» e schizunt ina mazlaria temporara è vegnida installada nua ch'ins po persequitar co in animal vegn mazgegià.

