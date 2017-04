GVG cun perdita operativa da 5 milliuns francs

L'assicuranza d'edifizis dal Grischun GVG ha fatg l'onn passà in gudogn da 26,2 milliuns francs, quai cunzunt grazia in bun onn a la bursa. Sin plaun operativ ha la GVG dentant fatg ina perdita da 4,9 milliuns francs.

L’assicuranza d’edifizis dal Grischun GVG preschenta in bun resultat malgrà l’incendi grond ad Arosa. Il quint annual serra cun in plus da 26,2 milliuns francs, quai cunzunt grazia in bun onn a la bursa.

Sin plaun operativ ha la GVG dentant fatg ina perdita da 4,9 milliuns francs, quai er pervi dal donn stimà da 15 milliuns tar l’incendi dal Posthotel ad Arosa. En tut ha quai dà 939 cas da donns che han chaschunà ina summa da donns da bunamein 24,8 milliuns francs.

RR actualitad 12:00