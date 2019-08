La regenza grischuna ha garantì a l'uniun «historic RhB» ina contribuziun da maximal 160'000 francs per sanar cumplettamain l'emprima locomotiva da vapur dal Grischun. Ils custs totals per la renovaziun da la locomotiva a vapur nr. 1 «Rhätia» muntan a stgars 940'000 francs.

130 onns veglia

La locomotiva da vapur nr. 1 «Rhätia» è stada la pli emprima locomotiva en il parc da material rudlant da la Viafier retica, respectiv da sia antecessura la Viafier Landquart Tavau. L'onn 1889 ha la «Rhätia» tratg il tren d'inauguraziun da Landquart a Claustra.

Gia l'onn 1928 è ella vegnida messa d'ina vart per in museum naziunal da viafier futur. Dapi l'onn 1970 è ella puspè vegnida duvrada per viadis da vapur. Igl è unic en Svizra, che la Viafier retica posseda cun la locomotiva e cun anc dus chars da persunas ed in char da rauba, ina cumposiziun cumpletta dal tren dal temp da fundaziun.

La locomotiva è mantegnida per gronda part en in stadi original, ed è perquai d'ina gronda valur areguard la tecnica sco er l'istorgia economica ed industriala da la Viafier retica. Dapi il 2014 na po la locomotiva dentant pervi da donns tecnics betg pli vegnir duvrada.

