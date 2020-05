Gia curt suenter ch'il Cussegl federal ha annunzià las schluccadas dal lockdown han er puspè ils telefons dals hotels en il Grischun cumenzà a scalinar. Per ils mais fanadur ed avust vesia quai or bain, di Ernst Wyrsch, president da Hotelleriesuisse Grischun. Gea el spetga schizunt cun in record. Spetgads vegnan cunzunt osps svizzers che fan vacanzas en il Grischun – entant che osps or dals Stadis Unids ubain or da la China vegnian a mancar.

Ina schanza per destinaziuns pitschnas

Tgi che pudess er profitar da la situaziun èn destinaziuns pli pitschnas – turists sajan uss a la tschertga da ruaus ed isolaziun. Anc dapli isolaziun dat quai en abitaziuns ubain chasas da vacanzas. Tant Ernst Wyrsch sco er Grischun vacanzas conferman, che blers indicaturs mussan ina gronda occupaziun da chasas da vacanzas per la stad.

Dentant malgrà las bunas premissas per la stad – ina buna occupaziun durant la stad na spendra anc betg l'entir onn da fatschenta.

Tranter 10% e 20% ston tgunsch serrar

Tar insaquants hotels haja il coronavirus chaschunà uschè gronds deficits, ch'els stoppian tgunsch deponer la bilantscha. Ernst Wyrsch schazegia che 10% enfin 20% dals totalmain 800 hotels en il Grischun stoppian serrar lur portas. La gronda part – pia var 80% dals hotels – saja dentant vegnida tras la crisa da corona cun in egl blau. Quai per l'ina perquai ch'il virus è sa derasà durant la stagiun bassa, per l'autra perquai che blers hotels hajan pudì annunziar lavur curta.