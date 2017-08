Hotels Grischuns èn puspè pli attractivs

Durant l'emprima mesadad da l'onn èn las pernottaziuns en Grischun s'augmentadas da 2,4 milliuns sin 2,5 milliuns.

En il Grischun èn las cifras da pernottaziuns s'augmentadas per 4,4%. L'onn passà ha il Grischun nudà 2,41 milliuns pernottaziuns durant l'emprim mez onn. Quest onn è il dumber s'augmentà sin prest 2,52 milliuns pernottaziuns. Cun quest dumber da pertschients è il Grischun precis en la media svizra. Cumpareglià cun ils ultims tschintg onns èn quai dentant anc adina 2,5% pli paucas pernottaziuns.

Er il zercladur da quest onn è stà meglier

En il zercladur è il dumber da pernottaziuns creschì per 16,7% cumpareglià cun l'onn passà. Da 258'105 pernottaziuns il zercladur dal 2016 è il dumber s'augmentà sin 301'140 pernottaziuns il 2017. Guardà sur ils ultims tschintg onns è quai in augment dad 1,3%.

L'entira Svizra ha gì dapli pernottaziuns

En l'entira Svizra è il dumber da pernottaziuns medemamain s'augmentà per 4,4% sin 17,6 milliuns. Quai communitgescha l’Uffizi federal da statistica. Cun excepziun dal favrer sajan las pernottaziuns s’augmentadas mintga mais. Il pli grond augment haja dà il zercladur cun in plus da 9,5%.

