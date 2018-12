La Scola auta da tecnica ed economia aveva fatg il 2015 la dumonda per daventar independenta da la Scol'auta spezialisada da la Svizra Orientala FHO. Quai per incumbensa da la regenza grischuna. Il fanadur 2018 è la HTW vegnida accreditada sco scol'auta independenta. L'independenza fa part da la nova strategia chantunala per scolas autas e la perscrutaziun. Il chantun Grischun ha sinaquai lura sco purtader da la HTW inoltrà la dumonda per il sustegn finazial da la Confederaziun. Questa dumonda è vegnida approvada da l'assamblea generala da la conferenza universitara svizra e lura dal Cussegl federal. Cun la decisiun dal Cussegl federal saja il process politic en l'independenza terminà, uschia il rectur da la HTW, Jürg Kessler, envers RTR.

La HTW Cuira sa chatta en il sulet chantun cun las trais linguas naziunalas tudestg, rumantsch e talian. Uschia posseda era la part da la Svizra nua ch'i vegn discurrì rumantsch in'atgna scol'auta independenta.

«Grond di per il Grischun»

Il rectur da la HTW ha grond plaschair da la decisiun. Quai saja in grond di per il Grischun che possedia uss er in'atgna scol'auta independenta. Quai dettia ad els la pussaivladad dad adattar pli fitg la purschida da studi als basegns da la regiun. L'independenza portia però er cun ella anc pli ferm quella obligaziun da porscher studis e servetschs adattads als basegns regiunals e chantunals.

Er l'independenza finanziala da decider dal tuttafatg sez tge far cun ils daners saja d'avantatg. La HTW survegn bun 13 milliuns francs ad onn da la Confederaziun. Quai correspunda ad in quart da las entradas totalas da 52 fin 54 milliuns francs.

Uss anc l'organisaziun operativa

Er sch'il process politic en l'independenza è uss terminà n'è la via en l'independenza anc betg a fin per la HTW. Sco il rectur Jürg Kessler ha ditg envers RTR suondia uss la lavur operativa per s'organisar ordaifer las structuras da la cooperaziun Scol'auta da la Svizra orientala (FHO).

I saja da sclerir tgeninas collavuraziuns ed tge furma ch'ins veglia mantegnair quellas. Tenor Jürg Kessler datti tar divers studis parts communablas che sajan bunas e ch'ins veglia er en l'avegnir elavurar e porscher communablamain cun las scolas autas FHS Son Gagl u la NTB Buchs.

