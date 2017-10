Igl è dapli che «be» ina passarella

En sasez avess la passarella dal anteriur museum d’art Grischun stuì svanir sin la fin da l’onn dal lieu da deponia tar la serenera a Haldenstein. Cunquai ch’in project artistic-cultural stat ussa sin maisa, po la passarella tuttenina restar anc in onn pli ditg.

L’architect Patrick Gartmann aveva avant quatter onns cumprà la passarella per salvar ella. Ils davos onns è ella vegnida deponida sin terren da la citad tar la serenera a Haldenstein. L'avust ha la citad da Cuira lura decis che quai saja ussa lung avunda e terminà il contract da deponer ella sin la fin da l'onn.

L’artist e scienzià dad ir a spass Christian Ratti aveva l'avust dentant gia survegnì 20’000 francs dal chantun Grischun per in project creativ cun la passarella. Pervi da quai ha ussa era la citad prolungà il contract da deponer fin in’emna suenter la sonda lunga il november 2018.

Spassegiada enturn la passarella èn planisadas

L’artist Christian Ratti fascinescha dapli che mo la passarella: I saja in mund invers, in mund da cuntraris, ch’ins na vesia l'emprim mument insumma betg. Ina serenera, in bogn puril, l’autostrada, schrebertins, ina pensiun d’animals ed ina senda da spassegiar. Tut quai sa chatta be paucs meters enturn la passarella. La passarella da var 3 sin 8 meters saja plitost in simbol che collieschia quests differents munds e che dettia in center a tut quai. Cun questas spassegiadas vul ins era scuvrir ils auters lieus enturn la passarella.

Avertura da la passarella senza avrir

En sasez è stà planisà dad avrir la passarella la sonda vargada. Quai cun far in tagl en la blatga che cuverna ina da las duas entradas. Dentant ha ina visitadra intervegnì e dumandà sco ch’el veglia suenter puspè serrar l’entrada. Cun quai ch’el n’aveva anc betg fatg quella ponderaziun ha il plenum decis da betg avrir la passarella enfin ch’ins haja ina soluziun per ina entrada a lunga vista. Simbolicamain han ins dentant malegià in tagl cun crida sin la blatga. I saja dentant schon l’idea da far accessibel la passarella e dad era pudair far occurrenzas en la passarella. Emprim dovria ins ussa dentant ina buna idea sco realisar ina entrada segira e bunmartgada.

Scienzà dad ir a spass na planisescha betg - el lascha capitar

Sco che la passarella vegn a vesair ora en in onn e sco il futur vesa lura ora per la passarella n'è per Christian Ratti anc betg cler. Sco scienzià dad ir a spass planisescha el betg tut. Planisar saja ina rauba extrem groppa e mintgatant fetschia da basegn metodas pli sensiblas. Cun ir a spass haja l’uman tenor la scienza dad ir a spass las meglras ideas. Forsa era ina per la passarella. Sche na oz, lura forsa damaun.

