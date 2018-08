Saja tar in suicidi u ina catastrofa da la natira sco a Bondo. Tar quests eveniments vegn il «Care Team Grischun» en funcziun. Ils uschenumnads «care-givers» porschan agid psicologic per persunas traumatisadas e lur confamigliars.

In Care Team per il Care Team - quai datti tenor Susanna Meyer Kunz, che fa part dalla direcziun spezialisada dal «Care Team Grischun». Quai damai ch'el è certifitgads da la rait naziunala per agid psicologic en cas d'urgenza. Quai muntia che mintga «care-giver» ch'è stà en in servetsch survegnia in discurs cun la direcziun spezialisada. Tut ils commembers da la direcziun spezialisada sajan scolads sco psicologs d'urgenza. Betg mo entras in discurs - sch'i stoppia esser er entras plirs discurs - vegnan ils «care-givers» sustegnids suenter lur servetsch. Els èn d'enconuscher vid lur vestas blauas. I sa tracta oravant tut ta glieud che lavura en la tgira, psicologs e psicologas dals Servetsch psychiatrics dal Grischun u er da teologs. Tut ils 60 commembers hajan experientscha cun la tematica dal murir e la mort.

Era en la lavur dal mintgadi confruntads cun situaziuns da crisa

Per ir enturn cun las experientschas ed impressiuns na sajan betg mo ils discurs impurtants, mabain era ch'ins prenda temp per sasez, uschia la teologa. «Sch'ins po sur pli lung temp betg pli durmir endretg u sch' ins sa senta uschiglio engrevgià u grits èsi impurtant dad ir per agid tar il care team u tar la direcziun spezialisada.» Quant ditg ch'ins haja per serrar giu cun quai na possian ins betg dir pauschal. «Blers da noss «care-givers» han gronda experientscha e vegnan era en lur mintgadi da lavur confruntads cun la mort u situaziuns da crisa.» Dentant sappian ins era, che gist quels che sajan lung temp en surventsch sajan anc pli periclitads. «La fin finala essan era nus be umans», di Susanna Meyer Kunz. Gist perquai dovrian els era pussaivladads per reflectar lur lavur.

