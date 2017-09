Il chantun è pront da cumprar dapli en il Grischun

La regenza grischuna conceda, ch'i dat in basegn per dapli transparenza tar las cumpras da l'administraziun. Ella dat uschia suatientscha ad ina dumonda da la deputada liberala Vera Stiffler.

Per ils onns 2014 fin 2016 vul la regenza furnir dasper la statistica d'acquisiziun che la lescha pretenda, supplementarmain in rapport davart incumbensas chantunalas che na ston betg vegnidas scrittas ora. I sa tracta d’uschènumnadas proceduras directas e proceduras d’invit.

Agid per fatschentas pitschnas e giuvnas

Il rapport duai supplementarmain mussar, nua ch’interpresas indigenas han memia pauc savida per survegnir incumbensas chantunalas, e co quai pudess vegnir midà. Uschia duain lur schanzas per survegnir en il futur incumbensas s'augmentar.

Limitar ils custs supplementars

Per limitar ils custs d'elavurar quest rapport na resguarda l’administraziun chantunala betg summas pli pitschnas. Quai ha la regenza fixà en enclegientscha cun las emprimas duas persunas ch’han sutsegnà la dumonda.

Ina glista accessibla

Ultra da quai fa la regenza accessibla ina glista che mussa tut las incumbensas che l'Uffizi per economia e turissem ha surdà dapi l'onn 2012. Ella fa dentant attent ch'ils duairs da l'uffizi pretendan adina puspè da nizzegiar savida ed experts d'ordaifer il chantun. La publicaziun da questa glista aveva la dumonda da Vera Stiffler era pretendì.

