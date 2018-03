In ospizi a Maiavilla duai porscher in dachasa a persunas en lur ultima fasa da vita e cussegliaziun per confamigliars.

Il chantun sustegna in ospizi en il Grischun

La regenza ha decis da sustegnair in ospizi a Maiavilla cun in import maximal da 400’00 francs mintg’onn. Quai per ils onns 2019 fin 2021. La fundaziun Center da persunas attempadas dal Signuradi vegn a manar quest ospizi. Sco la chanzlia chantunala scriva, sto il credit anc vegnir approvà dal Cussegl grond.

Plinavant dovra l’ospizi er anc la permissiun da manaschi. La finamira da l’ospizi a Maiavilla è d’offrir in dachasa a persunas en lur ultima fasa da vita. In’autra lezia da l’ ospizi è d’accumpagnar e cussegliar confamigliars.

L'idea per manar in ospizi en il chantun Grischun è vegnida tematisada ils ultims onns da differentas persunas ed organisaziuns. Correspundentamain èn vegnidas fatgas diversas activitads e scleriments per stgaffir ina tala purschida.

RR novitads 10:00