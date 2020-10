Per ils linguatgs gronds sco englais, spagnol tudestg ed blers auters datti la transcripziun – il «speech to text» – e quai schon ditg. Per in linguatg minoritar è quai pli pretensius da realisar perquai che las interpresas che fan tals programs han pac interess.

RTR ha lantschà in project cun la firma vallesana Recapp. Ditg simpel è «speech to text» la transcripziun automatica ed immediata da linguatg pledà en text. En quai mument ch’insatge ha discurrì ha il sistem gia scrit il text.

Las sfidas e difficultads

Ditg en paucs pleds: ins sto mussar rumantsch ad in computer – e quai en 6 variantas. El sto savair co el sto scriver sch'el auda insatge. Vul dir: sper il stgazi da pleds da basa dovra il computer elements da 30 secundas cun pled e text e el sto tadlar ed udir. Per mintga idiom e per il rumantsch Grischun mintgamai 25 fin 30 uras material. Fin oz è il rumantsch grischun scolà, il sursilvan è sin buna via. I sa mussa dentant cleramain ch'ils colorits locals davent da Tujetsch, Medel fin en Lumnezia e giu la Foppa fan la lavur betg pli simpla

Urari Il vallader è en preparaziun fin la fin da l’onn, e là datti colorits locals ed il Jauer, 2021 suondan il puter e surmiran e 2022 il sutsilvan.

Il diever

La transcripziun duai levgiar per la lavur redacziunala. RTR ha bler pled en ses programs che han nagin text preparà, cunzunt intervistas fatgas directamain el studio ni emissiuns da discussiun en livestreams, al radio ni ella televisiun. La maschina transcriva, quai dat texts ch'ins sa elavurar per artitgels online, ins ha ils citads dils partenaris, ins sa dentant era metter a disposiziun quels texts per exempel a la Quotidiana sco intervistas scrittas. In auter camp san esser suttitels automatics rumantschs .

Plinavant posseda l’archiv da RTR ina pluna emissiuns veglias che han nagins manuscrits. Quai èn in enorm stgazi da pled per metter sin palpiri. La finamira è da laschar transcriver quels documents istorics.

Autras applicaziuns?

Pussaivel fiss la varianta viceversa, il text tar pled che prelegia artitgels. Las datas linguisticas che RTR metta a disposiziun publicamain per spezialists d'intelligenza artifiziala el sectur dal linguatg pudessan era gidar a realisar la communicaziun rumantscha culs autpledaders perderts sco Alexa u Siri.