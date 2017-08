Il conflict emblidà en il Sudan

L'anteriur uvestg dal Sudan Macram Max Gassis è en il Grischun per far attent sin la catastrofa che regia en il Sudan ed en il Sudan dal Sid. El fa qua differentas messas e referats per mussar ensemen cun «Kirche in Not» la miseria en sia patria.

Macram Max Gassis en il Grischun 2:08 min, dals 15.8.2017

L'anteriur uvestg dad El Obeid en il Sudan Macram Max Gassis fa visita en Svizra. Durant quella visita fa el messas e referats per mussar als Svizzers la situaziun en il Sudan ed en il Sudan dal Sid.

Sursiglir cuntegn supplementar Macram Max Gassis Macram Max Gassis è naschì il 1938 a Khartum en il Sudan. El ha studegià teologia en Italia ed en Engalterra. Davent dal 1988 fin il 2013 è el stà uvestg da la diocesa dad El Obeid en il Sudan. Dapi il 2013 è el pensiunà, tuttina s'engascha el vinavant per dapli gistadad en sia patria e cumbatta la suppressiun dals cristians.

Missiun da far attent

Malgrà che Macram Max Gassis è pensiunà è sia missiun da viagiar sin l'entir mund per far attent sin la miseria en il Sudan. Là regia guerra burgaisa ed ils cristians vegnan per part supprimids. Tranter auter en la regiun da las muntognas da Nuba. Encunter quai cumbatta Macram Max Gassis ed el crai en in principi:

« Unitad en diversitad. Diversitad na fa betg pli paupra ina naziun. Differentas culturas, etnias e linguas enritgeschan nus. » Macram Max Gassis

anteriur uvestg

Il reschim islamic da Khartum vul sfurzar l'etnia Nuba d'acceptar lur politica e lur moda da viver ch'è araba ed islamica, uschia Macram Max Gassis, e quai na saja betg acceptabel.

«Kirche in Not» s'engascha dapi 40 onns

Dapi bunamain 40 onns s'engascha «Kirche in Not» en il Sudan ed en il Sudan dal Sid e metta a disposiziun daners per projects. Ils daners vegnan tranter auter duvrads per scolas, per bajetgs ed er per la scolaziun da spirituals. Quai saja necessari perquai che la situaziun è difficila. Bunamain in terz dals Sudanais èn sutnutrids, e bunamain trais quarts da las persunas sur 15 onns èn analfabets. Sper quai mancan medicaments, ospitals e spazi d'abitar.

Termins en il Grischun

Ils proxims dis è Macram Max Cassis anc en il Grischun per messas e referats:

Venderdi, 18-08 en la Val Müstair

Sonda, 19-08 a Poschiavo

Dumengia, 20-08 a Poschiavo ed a Cologna

